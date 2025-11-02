Мошенники выманили у москвички 28 млн рублей под предлогом замены ключей к домофону

В Москве телефонные мошенники завладели суммой порядка 28 миллионов рублей, обманув доверчивую пенсионерку. Женщину ввели в заблуждение, утверждая, будто бы ключ от домофона требует замены. Под таким предлогом им удалось узнать от москвички СМС-код. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подозреваемый в деле о краже у пенсионерки 28 млн рублей. Видео © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Затем разыгрался целый спектакль: псевдосотрудники Роскомнадзора сообщили, что кабинет пенсионерки на портале «Госуслуг» якобы подвергся атаке хакеров, произошла утечка конфиденциальных сведений, а также была незаконно оформлена доверенность на чужое лицо. Потерпевшую уверяли, что теперь ситуация крайне опасна и срочно требуются меры защиты имущества.

Мошенники попросили пенсионерку подсчитать общую сумму имеющихся дома наличных средств и потребовали передать денежные средства специальному лицу якобы для проверки и декларации. После этого 256 тысяч долларов и около 82 тысяч евро налички были аккуратно уложены в сумки и переданы злоумышленникам, выдававшим себя за представителей налоговых органов.

Потерпевшая осознала всю серьезность ситуации только в отделении банка, когда попыталась снять свои дополнительные сбережения. Сразу же после этого она обратилась в полицию. Оперативно, по горячим следам, правоохранители задержали одного из подозреваемых. Он действовал исключительно за вознаграждение и занимался переправкой украденных денег другим сообщникам.

Ранее в Санкт-Петербурге удалось задержать мошенника, который похитил у блокадницы 2,4 млн рублей. Курьер лично забрал у женщины указанную сумму. Спустя два дня дочь пострадавшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы.