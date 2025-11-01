В Петербурге задержан курьер мошенников, забравший у блокадницы 2,4 млн рублей

В Красногвардейском районе Северной столицы задержан 22-летний курьер мошенников, забравший 2,4 миллиона рублей у 87-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленники действовали по схеме телефонного развода. Неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства, убедил пенсионерку передать деньги для «декларирования накоплений».

Инцидент произошёл 17 октября, курьер лично забрал у женщины указанную сумму. Спустя два дня дочь пострадавшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого 29 октября, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, ранее блокадница из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. Пенсионерка лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка «сотрудника ФСБ». Злоумышленник убедил женщину 1938 года рождения в том, что её счета используются для финансирования украинских террористов и потребовали передать деньги курьеру.