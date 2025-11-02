Мошенники рассылают сообщения о выплатах в преддверии Дня народного единства

По его словам, злоумышленники просят жертву «пройти верификацию»: перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк. Чтобы не попасться на такую уловку, специалист посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных писем, а также не сканировать QR-коды из непроверенных источников.