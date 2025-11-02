Мошенники рассылают сообщения о выплатах в преддверии Дня народного единства
В преддверии праздника Дня народного единства мошенники пытаются обмануть россиян, рассылая им сообщения о якобы положенных им государственных выплатах. Об этом рассказал руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.
По его словам, злоумышленники просят жертву «пройти верификацию»: перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк. Чтобы не попасться на такую уловку, специалист посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных писем, а также не сканировать QR-коды из непроверенных источников.
«Помните, что официальные ведомства не рассылают через соцсети ссылки для получения выплат», — резюмировал Ларин.
Кроме того, важно проверять адрес любого сайта на возможные ошибки и использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга был задержан 22-летний курьер, забравший 2,4 миллиона рублей у 87-летней местной жительницы. Аферисты, представившись сотрудниками силового ведомства, убедили пенсионерку передать деньги для «декларирования накоплений».
