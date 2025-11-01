Мошенники представляются сотрудниками военкомата и вымогают деньги у призывников

В разгар осеннего призыва активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками военкомата. Они запугивают призывников уголовной ответственностью и предлагают «решить вопрос» за взятку. Как сообщает Baza, массовые звонки начались с середины октября.

Злоумышленники сообщают о якобы допущенных нарушениях, таких как неявка по повестке и необходимость срочного прохождения медосвидетельствования. Затем они запугивают уголовной ответственностью и крупными штрафами.

Один из читателей телеграм-канала, Даниил, рассказал, что псевдо-комиссар убеждал его в том, что его разыскивает военная полиция из-за неявки в военкомат. Мошенник предлагал избежать тюрьмы за деньги, но для этого запросил доступ к персональным данным, якобы для связи с «сотрудником из Минобороны», который должен был дать инструкции по передаче средств и предоставить «гарантии» освобождения от призыва.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга был задержан 22-летний курьер, забравший 2,4 миллиона рублей у 87-летней местной жительницы. Аферисты, представившись сотрудниками силового ведомства, убедили пенсионерку передать деньги для «декларирования накоплений». Курьер забрал деньги 17 октября, а 29 октября был задержан после обращения дочери пострадавшей в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.