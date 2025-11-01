Украинские мошенники начали использовать «многоходовочки» для обмана россиян

Украинские телефонные мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян, адаптируя её в зависимости от внушаемости жертвы. Об этом сообщил заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

«Активно разрабатывают новые схемы вербовки россиян, делая ставку на пожилых людей и молодёжь. Первые лишаются денег и недвижимости, а вторые получают обвинения в соучастии в мошенничестве и привлекаются к уголовной ответственности», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, технологии вербовки отработаны и постоянно корректируются в зависимости от личности жертвы. В последнее время мошенники начали применять новую схему, которая включает несколько этапов:

Поступает звонок якобы из «военкомата» с целью уточнения данных. Затем жертве звонят якобы из Росфинмониторинга и сообщают, что мошенники из военкомата оформили на её имя доверенность. После этого звонят «следователь» ФСБ и «финразведка», утверждая, что операции с доверенностью остановлены и нужно помочь поймать преступников. В результате, жертва оказывается вовлеченной в передачу денег для «спецоперации» — один человек приносит деньги, другой забирает их и отвозит на указанный адрес.

Соловьёв отметил, что завербованный курьер — это одноразовое средство по передаче денег. У мошенников есть сопутствующая задача — максимально его подставить. По его словам, аферисты используют камеры для фиксации действий жертвы, чтобы создать видимость системности в его действиях. Главная цель — забрать деньги у наивного гражданина.

После того как деньги получены, мошенники исчезают, а курьер, как правило, привлекается к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, несмотря на его уверения, что он не имел преступного умысла.

Ранее жительница Санкт-Петербурга, пережившая блокаду, стала жертвой мошеннической схемы и потеряла 2,4 миллиона рублей. Обманщик, выдававший себя за сотрудника ФСБ, сумел убедить пожилую женщину (1938 года рождения) в том, что её банковские счета используются для незаконного финансирования украинских террористических организаций. Под этим предлогом он потребовал от неё передать деньги курьеру. Позже его поймали.