Туристам объяснили, как не стать жертвами мошенников при планировании отдыха

Мошенники в туристической сфере используют всё более изощрённые схемы обмана, привлекая клиентов необоснованно высокими скидками и искусственно заниженными ценами, предупредила организатор авторских туров Алена Никольская, выделив ключевые признаки потенциального обмана.

«Вам могут предлагать «секретные» прямые перелёты в санкционные страны, хотя авиасообщение с ними давно прекращено. Мошенники создают иллюзию доступа к эксклюзивным возможностям, которых на самом деле не существует», — отметила собеседница RuNews24.ru.

Кроме того, злоумышленники создают фейковые сайты и используют взломанные аккаунты в соцсетях для имитации рекомендаций друзей, а также применяют методы социальной инженерии, торопя клиентов с решением под предлогом «ограниченного времени действия акции».

Для защиты от аферистов эксперт рекомендовала проверять туроператоров через Единый федеральный реестр на сайте Ростуризма, анализировать возраст домена через сервисы Whois и внимательно изучать договоры на наличие реквизитов и условий страхования. Она подчеркнула, что здоровый скептицизм и отказ от поспешных решений помогут избежать финансовых потерь, поскольку вернуть деньги после перевода мошенникам практически невозможно.