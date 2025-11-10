«Как-то живу»: Лукашенко удивил заявлением о том, что у него нет мобильного телефона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не пользуется мобильным телефоном, однако подчеркнул, что это не мешает ему вести повседневную жизнь. Его слова передаёт Telegram-канал «Пул первого».

«У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу!» – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, для общения с председателем Совета Республики Натальей Кочановой она сама приезжает к нему. Также для связи может использоваться правительственная телефонная линия. Президент подчеркнул важность сохранения проводной телефонной связи, считая мобильную менее защищённой от утечек. В связи с этим он предложил продолжать хранить часть информации на бумажных носителях.

Правда, год назад Лукашенко демонстрировал свой телефон минским студентам в рамках «Открытого микрофона с Президентом». Тогда он даже позвонил помощнице.