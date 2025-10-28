В Белоруссии назвали сроки размещения «Орешника» на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Орешник» планируется ввести в состав сил боевого дежурства на территории Белоруссии уже в декабре текущего года. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

Она уточнила, что работы по созданию необходимой инфраструктуры для размещения комплекса близятся к завершению. По словам Эйсмонт, это решение окончательно снимает все дискуссии относительно перспектив развертывания данного вооружения в республике. Пресс-секретарь подчеркнула, что вопрос о целесообразности размещения «Орешника» можно считать полностью исчерпанным.

«Создание условий для размещения «Орешника» в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны», — сказала она.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ответ на действия европейских государств республика была вынуждена разместить «Орешник» на своей территории. По его словам, это является защитой национальных интересов, а не проявлением агрессии.