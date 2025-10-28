«Что нас упрекать?»: Лукашенко объяснил, зачем в Белоруссии развернули комплекс «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в стране – это вынужденная мера, предпринятая в ответ на действия европейских государств. Он подчеркнул, что это не агрессия, а шаг, направленный на защиту национальных интересов.

«Никакой агрессивности, никакой <...>. Пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что нас упрекать?» — сказал Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Он призвал прекратить спекуляции вокруг размещения «Орешника» в Белоруссии, обвинив ЕС в продолжении истеричной риторики. Лукашенко заявил, что размещение этого оружия – это ответ на растущую напряжённость в регионе и современные вызовы.

Ранее Лукашенко предупредил, что позиция США по украинскому урегулированию может оказаться «спектаклем». Он призвал не обольщаться действиями американской стороны, рассматривая их как элемент гибридной войны.