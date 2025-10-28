Лукашенко назвал спектаклем позицию США по Украине и призвал не обольщаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиция США по украинскому урегулированию может оказаться «спектаклем». Он призвал не обольщаться действиями американской стороны, рассматривая их как элемент гибридной войны.

«Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это тоже разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом всё больше и больше говорят», — сказал белорусский лидер на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Он подчеркнул, что «так называемый цивилизованный мир пришёл к своему закату». По словам Лукашенко, действия США, а также европейских стран, включая недавнее закрытие границы Варшавой, следует рассматривать как элементы гибридной войны. Белорусский лидер добавил, что завершение украинского конфликта должно проходить без «игр и спектаклей».

Ранее в США призвали прекратить поставки современного вооружения на Украину. Это решение могло бы позволить президенту Дональду Трампу усилить давление на Владимира Зеленского. Призыв прозвучал на фоне заявления киевских властей о стремлении получить крылатые ракеты Tomahawk от европейских стран, обладающих таким оружием.