27 октября, 04:59

В США призвали прекратить поставки современного оружия Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В США прозвучал призыв прекратить поставки современного вооружения на Украину. В американском издании The American Thinker отметили, что это позволит президенту Дональду Трампу усилить давление на Владимира Зеленского.

Эти сообщения появилась на фоне заявления украинского лидера о стремлении получить крылатые ракеты Tomahawk от европейских стран, имеющих такое оружие в арсеналах. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пояснил, что решения о передаче конкретных видов вооружения принимаются суверенными государствами-членами альянса, а не организацией в целом.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с Зеленским прямо заявил, что ракеты Tomahawk и другое современное оружие необходимы самим Соединённым Штатам, подчеркнув масштабы уже оказанной военной поддержки. Напомним, встреча главы киевского режима и американского лидера состоялась 17 октября.

