В США прозвучал призыв прекратить поставки современного вооружения на Украину. В американском издании The American Thinker отметили, что это позволит президенту Дональду Трампу усилить давление на Владимира Зеленского.

Эти сообщения появилась на фоне заявления украинского лидера о стремлении получить крылатые ракеты Tomahawk от европейских стран, имеющих такое оружие в арсеналах. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пояснил, что решения о передаче конкретных видов вооружения принимаются суверенными государствами-членами альянса, а не организацией в целом.