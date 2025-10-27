Стармер заявил, что санкции США против России повлияли на положение Украины

Британский премьер-министр Кир Стармер считает, что новые американские санкции против нефтедобывающих компаний России могут привести к улучшению ситуации для Украины. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

«Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем (президент США Дональд. — Прим. Life.ru) Трамп ввёл санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций — и всё это произошло в течение нескольких дней», — отметил политик, добавив, что принятые меря якобы оказали значительное влияние на экономику России.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что новые антироссийские санкции являются очень сильными и якобы способны оказать значительное воздействие. Республиканец выразил несогласие с позицией президента РФ Владимира Путина относительно недостаточной эффективности ограничений. Кроме того, по данным СМИ, Белый дом США подготовил проект новых санкционных ограничений, направленных против ключевых секторов российской экономики, включая банковскую сферу и нефтяную инфраструктуру. По данным Reuters, разработанные санкции могут быть введены в случае отказа России прекратить боевые действия на Украине.