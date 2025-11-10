Лукашенко заявил, что «Орешник» в Белоруссии не будет размещён в одном месте

Российский ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии не будет размещён в одном месте, а будет перемещаться по стране. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит информационное агентство БелТА.

Лукашенко уточнил, что данный комплекс не будет стационарно размещён в каком-либо одном месте, а будет осуществлять барражирование между определёнными точками, откуда при необходимости сможет нанести удар. При этом он воздержался от раскрытия конкретных деталей дислокации.

«Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте», — заявил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещён на территории Белоруссии уже в декабре текущего года. Сейчас в республике заканчивают подготовку условий для этого.