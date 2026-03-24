ГД отказалась обсуждать инициативу о запрете «обвинительной информации» в СМИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента с большей вероятностью не будет рассматривать инициативу Госсовета Татарстана о запрете «обвинительной информации» в СМИ. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания.

«Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», — сказал он.

По словам Володина, инициатива поступила от Госсовета Татарстана не напрямую в Госдуму, а в Совет законодателей для экспертной оценки. Он отметил, что вокруг предложения уже возникло широкое общественное обсуждение, однако при этом оно не является законопроектом, находящимся на рассмотрении парламента.

Председатель Госдумы подчеркнул, что, по его мнению, подобные вопросы следует обсуждать на региональном уровне и с участием экспертного сообщества, не вынося их на федеральный уровень. Он также добавил, что инициатива носит спорный характер, что требует более локального и взвешенного обсуждения.

Напомним, Госсовет Татарстана подготовил законопроект, который предлагает изменить правила освещения уголовных дел в СМИ и социальных сетях. Инициатива предусматривает запрет на распространение так называемой «обвинительной информации» до вступления судебного решения в законную силу.