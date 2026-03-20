Депутат, предложивший ограничения для СМИ, оказался втянут в давний конфликт с журналистами

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев, который предложил ограничить возможность журналистских расследований и запретить использование формулировок «по мнению» или «источники сообщают» в обвинительном контексте до вступления решения суда в силу, сам долгое время конфликтует с представителями СМИ и экологами. Наши коллеги из Telegram-канала Baza изучили биографию парламентария и его бизнес-деятельность.

Галиев — депутат с 2019 года, входит в комитет по экологии и природопользованию, имеет звание «Заслуженный эколог Татарстана». С 2014 года возглавляет ООО «Имеральд», специализирующееся на утилизации опасных отходов. Именно это предприятие в 2023–2024 годах стало объектом расследования активистов «Экорейда». Экологам удалось зафиксировать нарушения, которые позже подтвердили надзорные органы. Прокуратура обязала компанию устранить недостатки.

Однако руководство «Имеральды» вместо исправления ситуации подало в суд на журналистов и экологов, требуя удалить информацию из Интернета. Суд не нашёл оснований для удовлетворения иска. В 2026 году предприятие получило уже два предостережения — от Росприроднадзора и Роспотребнадзора — в связи с жалобами на загрязнение почвы и грунтовых вод.

Сам Галиев в разговоре с нашими коллегами заявил, что его законодательная инициатива направлена на защиту граждан и бизнеса от ложных обвинений. В качестве примера он привёл публикации, в которых, по его словам, без проверки выдвигались обвинения в адрес предприятий и их руководителей.

«Я не помню сейчас, на каком канале читал, — пишут, на основании обращения неустановленных лиц в наш чат-бот мы направили коллективную жалобу в ФСБ, в СК о том, что оборудование, установленное на каком-то заводе, не соответствует каким-то стандартам... И в тексте не просто предположения, а уже прямое обвинение юридического лица с фамилиями директора, читают эту информацию близкие люди, которые работают с ним. Понятия не имеют, откуда эта информация, кто взял её, вообще никто не проверял», — объяснил Галиев.

Напомним, в Госдуму поступил законопроект, способный существенно изменить порядок работы СМИ и социальных платформ в освещении уголовных дел. Предлагаемые поправки могут затронуть публикации, которые создают у читателей впечатление о причастности человека или компании к преступлению, даже если автор использует предположительные формулировки.