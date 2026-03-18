18 марта, 10:05

Песков: У Кремля нет позиции по инициативе о запрете обвинений в СМИ

В Кремле пока не сформировали позицию по инициативе о запрете обвинительной информации в публикациях СМИ и соцсетях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что обсуждать тему преждевременно, поскольку проект ещё не внесён на рассмотрение Госдумы.

«Нет, я не могу говорить о какой-то позиции до того, как сами наши законодатели не рассмотрят подобную инициативу. Это целиком и полностью их прерогатива», — подчеркнул Песков.

В Госдуму внесут законопроект о запрете принуждать врачей к отказу в абортах
Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, который может серьёзно изменить правила работы СМИ и соцсетей при освещении уголовных дел. Под ограничение могут попасть публикации, которые формируют у аудитории впечатление о причастности человека или компании к преступлению, даже если автор использует осторожные формулировки.

Полина Никифорова
