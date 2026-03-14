В Госдуму внесут законопроект о запрете принуждать врачей к отказу в абортах

Депутаты фракции «Новые люди» подготовили законопроект о запрете давления на врачей при абортах. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своём Telegram-канале.

Парламентарий заявил, что документ внесут в палату на следующей неделе. Законопроект предлагает запретить принуждать медиков отказывать женщинам в законной процедуре. Даванков отметил, что в регионах частные клиники массово отказываются делать аборты. По его словам, это происходит не по закону, а якобы под давлением местных властей.

«На следующей неделе «Новые люди» вносят в Думу законопроект о защите медиков от административного давления. Мы предлагаем запретить принуждать врачей отказывать женщинам в законной медицинской процедуре», — написал вице-спикер.

Депутат подчеркнул, что целью законопроекта является защита врачей от административного давления.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина выступила с инициативой убрать аборты без медицинских показаний из перечня услуг, покрываемых полисом ОМС. Парламентарий заявила, что государство не должно тратить бюджет на процедуры, не связанные со спасением жизни. Она провела аналогию с пластическими операциями и визитами к косметологам, которые граждане оплачивают сами. Стенякина также отметила, что вопрос демографии является вопросом национальной безопасности.