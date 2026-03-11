Аборты без медпоказаний могут убрать из перечня услуг ОМС в России

Аборты необходимо убрать из перечня услуг, покрываемых полисом ОМС. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Екатерина Стенякина на пресс-конференции в честь форума «Женщины Дона — душа региона».

По мнению депутата, государство не должно тратить бюджетные средства на процедуры, которые не связаны со спасением жизни или здоровьем пациентки. Стенякина напомнила, что за свой счёт россияне оплачивают и пластические операции, и визиты к косметологам — аборты без показаний она предлагает поставить в тот же ряд.

«Вопрос демографии, это всё-таки вопрос национальной безопасности. Наши врачи все единогласно выступают за вывод процедуры прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования, естественно, если на это нет медицинских показаний. Если это просто добровольное прерывание беременности, оно не может быть за государственные деньги. Я здесь с этим абсолютно согласна», — сказала Стенякина.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, обязывающий замужних женщин уведомлять супругов о решении сделать аборт. Речь идёт о поправках к 56-й статье закона об охране здоровья, которая сегодня гарантирует женщине право самостоятельно прерывать беременность.