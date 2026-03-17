17 марта, 16:02

Журналистам хотят запретить ссылаться на источники, пишет BAZA

BAZA: В Госдуму внесли проект о запрете «обвинительной информации» в СМИ до суда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Госдуму внесли законопроект, который может серьёзно изменить правила работы СМИ и соцсетей при освещении уголовных дел. По данным BAZA, инициативу подготовил Госсовет Татарстана.

Документ предлагает запретить распространять так называемую «обвинительную информацию» до вступления судебного решения в законную силу. Под ограничение могут попасть публикации, которые формируют у аудитории впечатление о причастности человека или компании к преступлению, даже если автор использует осторожные формулировки.

В числе слов и оборотов, которые фактически предлагается вывести из такой практики, называются «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов» и «источники сообщают».

Кроме того, проект затрагивает и журналистские расследования. Авторы инициативы предлагают ограничить обращения в надзорные органы, если материалы для публикации были получены способами, которые они считают незаконными, включая скрытую съёмку, доступ к коммерческой тайне и самовольный отбор проб.

За нарушение новых требований предлагается ввести крупные штрафы: для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч, для компаний — от 1 до 2 миллионов. В пояснительной записке авторы ссылаются на защиту чести, достоинства, деловой репутации и принципа презумпции невиновности.

«Запреты нужны, иначе мат не будет матом»: Филолог разрушил главные мифы о русской брани

Алексей Берковиц
