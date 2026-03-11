Владимир Путин
Регион
11 марта, 08:46

Песков: Во время спецоперации СМИ должны сами себя цензурировать

Обложка © Life.ru

В условиях военного времени и специальной военной операции в российских СМИ должна действовать самоцензура. Об этом во время конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас по объективным причинам количество медиа действительно сокращается, сокращается резко. Действует и должна действовать самоцензура в СМИ, должна действовать принудительная цензура в СМИ. Это обязательно. Время военное», — сказал Песков.

Он отметил, что по завершении этого периода потребуется создание инструментов и стимулов для поддержки СМИ и условий для их развития.

Песков заявил, что СВО должна завершиться успехом
Ранее Песков уже заявлял, что в связи с проведением специальной военной операции и усилением информационного давления на Россию, меры по контролю за информацией оправданы.

Милена Скрипальщикова
