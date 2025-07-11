«Беспрецедентное время»: Песков высказался о военной цензуре в условиях спецоперации

В связи с проведением специальной военной операции и усилением информационного давления на Россию, меры по контролю за информацией оправданы. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».

«Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идёт и в информационном пространстве тоже», — указал представитель Кремля.

Комментируя закрытие ряда СМИ, Песков подчеркнул, что необходимо учитывать текущую ситуацию в стране. Он заявил, что игнорирование деятельности медиа, которые, по его мнению, целенаправленно подрывают репутацию России, было бы ошибкой.