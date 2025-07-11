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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 июля, 06:48

«Беспрецедентное время»: Песков высказался о военной цензуре в условиях спецоперации

Песков: Военная цензура оправдана в условиях СВО

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В связи с проведением специальной военной операции и усилением информационного давления на Россию, меры по контролю за информацией оправданы. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».

«Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идёт и в информационном пространстве тоже», — указал представитель Кремля.

Комментируя закрытие ряда СМИ, Песков подчеркнул, что необходимо учитывать текущую ситуацию в стране. Он заявил, что игнорирование деятельности медиа, которые, по его мнению, целенаправленно подрывают репутацию России, было бы ошибкой.

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А ранее Life.ru писал, что Россия ввела санкции против 15 европейских СМИ. Данное решение было принято в ответ на 16-й пакет санкций ЕС, который затронул восемь российских СМИ. При этом Россия готова пересмотреть свои ответные меры в отношении европейских СМИ, если ограничения, введённые против российских СМИ, будут сняты.

Мария Любицкая
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