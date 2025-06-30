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Регион
30 июня, 10:40

Россия в качестве ответной меры ввела санкции против 15 европейских СМИ

МИД: Россия ввела ответные санкции в отношении 15 европейских СМИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В связи с 16-м пакетом санкций ЕС, который затронул восемь российских СМИ, Россия ограничила доступ к 15 европейским изданиям, обвинив их в распространении ложной информации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МИД РФ.

«Официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также иные формы политически мотивированных репрессий не останутся без надлежащей реакции с российской стороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что вина за возникшую ситуацию целиком лежит на странах ЕС. В МИД полагают, что они намеренно пошли на обострение ситуации посредством санкций, игнорируя при этом международные обязательства, касающиеся свободы прессы и доступа к информации. При этом Россия готова пересмотреть свои ответные меры в отношении европейских СМИ, если ограничения, введённые против российских СМИ, будут сняты.

Названия заблокированных европейских СМИ не уточняются.

Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России
Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России

Ранее стало известно, что США частично отменили санкции против России, введённые ещё в ноябре 2024-го. Эти рестрикции мешали реализации проекта строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, который финансируется через Газпромбанк.

Мария Любицкая
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