Россия в качестве ответной меры ввела санкции против 15 европейских СМИ

В связи с 16-м пакетом санкций ЕС, который затронул восемь российских СМИ, Россия ограничила доступ к 15 европейским изданиям, обвинив их в распространении ложной информации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МИД РФ.

«Официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также иные формы политически мотивированных репрессий не останутся без надлежащей реакции с российской стороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что вина за возникшую ситуацию целиком лежит на странах ЕС. В МИД полагают, что они намеренно пошли на обострение ситуации посредством санкций, игнорируя при этом международные обязательства, касающиеся свободы прессы и доступа к информации. При этом Россия готова пересмотреть свои ответные меры в отношении европейских СМИ, если ограничения, введённые против российских СМИ, будут сняты.

Названия заблокированных европейских СМИ не уточняются.