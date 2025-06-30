Россия в качестве ответной меры ввела санкции против 15 европейских СМИ
МИД: Россия ввела ответные санкции в отношении 15 европейских СМИ
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В связи с 16-м пакетом санкций ЕС, который затронул восемь российских СМИ, Россия ограничила доступ к 15 европейским изданиям, обвинив их в распространении ложной информации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МИД РФ.
«Официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также иные формы политически мотивированных репрессий не останутся без надлежащей реакции с российской стороны», — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что вина за возникшую ситуацию целиком лежит на странах ЕС. В МИД полагают, что они намеренно пошли на обострение ситуации посредством санкций, игнорируя при этом международные обязательства, касающиеся свободы прессы и доступа к информации. При этом Россия готова пересмотреть свои ответные меры в отношении европейских СМИ, если ограничения, введённые против российских СМИ, будут сняты.
Названия заблокированных европейских СМИ не уточняются.
Ранее стало известно, что США частично отменили санкции против России, введённые ещё в ноябре 2024-го. Эти рестрикции мешали реализации проекта строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, который финансируется через Газпромбанк.