У экс-спикера парламента Иркутской области конфисковали 1,2 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего председателя Законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова. Как сообщили в пресс-службе суда, у ответчика и его родственников изъяты доли в российских и иностранных компаниях, ценные бумаги и деньги на банковских счетах на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Надзорное ведомство настаивало, что имущество было нажито незаконным путём, и суд с этой позицией согласился. Круглов был депутатом регионального парламента с 2013 по 2018 год, занимал пост вице-спикера, а также являлся председателем совета директоров ОАО «Саянскхимпласт».

Согласно материалам дела, Круглов с 1987 года занимал руководящие посты на комбинате «Саянскхимпром». После назначения гендиректором в 1997 году он перевёл акции предприятия на подконтрольные юрлица и на их базе создал новую компанию — «Саянскхимпласт». Фактически он стал владельцем завода, чьи активы оцениваются в 78,8 миллиарда рублей, а ежегодная выручка достигает 25 миллиардов. Часть собственности градообразующего предприятия, по версии Генпрокуратуры, оказалась у ООО «Саянскгазбетон», также связанного с экс-чиновником.

Напомним, весной 2025 года Генпрокуратура добивалась изъятия крупнейшего завода ПВХ у семьи бывшего иркутского депутата Виктора Круглова. Как ранее писал Life.ru, чиновника подозревали в незаконном получении доходов от деятельности предприятия и выводе средств на счета подконтрольных офшоров.