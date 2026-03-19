Путин: Россияне ждут от прокуратуры эффективной борьбы с коррупцией

Россияне возлагают надежды на органы прокуратуры в вопросах повышения результативности антикоррупционной борьбы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры.

«Наши граждане рассчитывают на органы прокуратуры и в повышении эффективности борьбы с коррупцией», — сказал он.

Глава государства также указал на необходимость сосредоточить усилия на контроле за использованием бюджетных ассигнований, подчеркнув приоритетность этого направления в работе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в России стартовала масштабная проверка судейского корпуса, направленная на борьбу с коррупцией. Согласно информации из открытых источников, инициатива исходит от председателя Верховного суда Игоря Краснова, который потребовал исключить любое внешнее давление на служителей Фемиды.