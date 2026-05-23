Умер бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Сергей Рожков

Ушёл из жизни бывший игрок футбольного «Спартака» и сборной СССР Сергей Рожков. Ему было 83 года. О смерти сообщили в пресс-службе московского клуба.

По данным клуба, Рожков скончался после продолжительной болезни. Он был частью поколения игроков, закрепивших успехи красно-белых в отечественном футболе 1960-х годов — становился чемпионом СССР в 1969 году, завоёвывал Кубок СССР в 1963 и 1965 годах.

Уроженец Москвы выступал за «Спартак» на позициях полузащитника и нападающего в 1963-1965, 1967-1969 и 1974 годах. Также он играл за «Кайрат» в 1966-1967, 1970-1973 и 1975-1976. Кроме того, Рожков поиграл за рязанский «Спартак» в 1975 году. В 1964-м он провёл один матч за сборную СССР — товарищеская встреча с Алжиром (2:2).

В бытность тренером Рожков работал в «Кайруане» (Тунис), ТРАСКО (ФШМ), футзальных «Спартаке» («Минкас»), «Челябинце» («Феникс-Локомотив») и столичном «ГКИ-Газпром».