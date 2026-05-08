В 85 лет умерла чемпионка мира по фехтованию Татьяна Любецкая

В возрасте 85 лет скончалась победительница чемпионата мира по фехтованию в составе сборной СССР Татьяна Любецкая. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая память», – говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

Татьяна Любецкая вошла в историю спорта как чемпионка мира 1961 года. Золотую награду она завоевала в женском командном турнире по рапире. Кроме того, она была заслуженным мастером спорта СССР и обладательницей Кубка СССР.

После завершения спортивной карьеры Любецкая не ушла из публичной жизни. Она занялась журналистикой и написала несколько книг, в том числе о фехтовании.

