Умер чемпион Италии в составе «Интера» Эваристо Беккалосси

Итальянский футбол понёс потерю. На 70-м году жизни скончался Эваристо Беккалосси — бывший полузащитник миланского «Интера». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Беккалосси выступал за нерадзурри с 1978 по 1984 год. За это время он провёл 215 матчей и забил 37 голов. Вместе с командой хавбек выиграл скудетто (чемпионат Италии) в 1980-м, а также национальный кубок в 1982-м.

Помимо «Интера», в его карьере были «Брешия», «Сампдория», «Монца», «Барлетта», «Порденоне» и «Брено». С «Сампдорией» Беккалосси снова взял Кубок страны — в 1985 году. Причина смерти экс-футболиста не раскрывается.

