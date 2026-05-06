День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 15:04

Умер чемпион Италии в составе «Интера» Эваристо Беккалосси

Обложка © Getty Images / Gabriele Maltinti

Обложка © Getty Images / Gabriele Maltinti

Итальянский футбол понёс потерю. На 70-м году жизни скончался Эваристо Беккалосси — бывший полузащитник миланского «Интера». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Беккалосси выступал за нерадзурри с 1978 по 1984 год. За это время он провёл 215 матчей и забил 37 голов. Вместе с командой хавбек выиграл скудетто (чемпионат Италии) в 1980-м, а также национальный кубок в 1982-м.

Помимо «Интера», в его карьере были «Брешия», «Сампдория», «Монца», «Барлетта», «Порденоне» и «Брено». С «Сампдорией» Беккалосси снова взял Кубок страны — в 1985 году. Причина смерти экс-футболиста не раскрывается.

Умер серебряный призёр Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев
Умер серебряный призёр Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев

Ранее стало известно о смерти бывшего гонщика «Формулы-1» и паралимпийского чемпиона Алекса Дзанарди. Дзанарди выступал в чемпионате мира в классе машин «Формула-1» с 1991 по 1994 год, а также в 1999-м. Он был пилотом команд «Уильямс», «Лотус» и «Джордан».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Италия
  • Футбол
  • ФК Интер
  • Утраты
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar