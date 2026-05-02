Умер бывший гонщик «Формулы-1» и паралимпийский чемпион Алекс Дзанарди

Алекс Дзанарди, бывший пилот «Формулы-1» и четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр, ушёл из жизни на 60-м году. О смерти итальянца сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Дзанарди выступал в чемпионате мира в классе машин «Формула-1» с 1991 по 1994 год, а также в 1999-м. Он был пилотом команд «Уильямс», «Лотус» и «Джордан».

В 2001 году во время гонок серии CART спортсмен попал в аварию. После того инцидента ему ампутировали обе ноги ниже колена. Позже итальянец перешёл в велоспорт. На Паралимпиадах 2012 и 2016 годов он завоевал по две золотые медали, а также взял по одному серебру на каждых из этих Игр.

27 апреля стало известно, что на 95-м году ушла из жизни Майя Беленькая. Фигуристка была двукратной чемпионкой СССР. Она выходила на лёд как в одиночном катании, так и в парах — её партнёром выступал Игорь Москвин. В дуэте с ним спортсменка дважды становилась первой на чемпионатах Союза (1953 и 1954 годы), четырежды брала серебро (1950, 1951, 1955, 1956) и трижды завоёвывала бронзу (1952, 1957, 1958).