На 95‑м году жизни скончалась фигуристка Майя Беленькая. Её учеником был Алексей Мишин

Майя Петровна Беленькая выступавшая как в одиночном, так и в парном катании — её партнёром был Игорь Москвин. В паре с ним является двукратным чемпионком СССР по фигурному катанию (1953, 1954), 4-кратным серебряным призёром (1950, 1951, 1955, 1956) и 3-кратным бронзовым призёром (1952, 1957, 1958). Майя Беленькая — первая фигуристка в СССР, которая вместе с Игорем Москвиным и парой Лидия Герасимова — Юрий Киселёв приняла участие в чемпионате Европы 1956 года в соревнованиях спортивных пар. Майя Петровна была ученицей Николая Панина-Коломенкина — первого в истории России олимпийского чемпиона (1908 год в Лондоне), а сама она была наставницей легендарного Алексея Мишина.