На 95‑м году жизни скончалась фигуристка Майя Беленькая. Её учеником был Алексей Мишин
На 95‑м году жизни скончалась двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая. Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Майи Петровны.
«Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке, высоких нравственных принципов, Профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах», — говорится в заявлении ФФККР.
Майя Петровна Беленькая выступавшая как в одиночном, так и в парном катании — её партнёром был Игорь Москвин. В паре с ним является двукратным чемпионком СССР по фигурному катанию (1953, 1954), 4-кратным серебряным призёром (1950, 1951, 1955, 1956) и 3-кратным бронзовым призёром (1952, 1957, 1958). Майя Беленькая — первая фигуристка в СССР, которая вместе с Игорем Москвиным и парой Лидия Герасимова — Юрий Киселёв приняла участие в чемпионате Европы 1956 года в соревнованиях спортивных пар. Майя Петровна была ученицей Николая Панина-Коломенкина — первого в истории России олимпийского чемпиона (1908 год в Лондоне), а сама она была наставницей легендарного Алексея Мишина.
После окончания спортивных выступлений ушла на тренерскую работу