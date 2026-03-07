Алексею Мишину — 85: Как профессор фигурного катания перевернул представление о прыжках на льду
Тренер Плющенко и Ягудина 8 марта отметит 85-летний юбилей
Алексей Мишин. Обложка © Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга
8 марта свой 85-й день рождения отметит легендарный тренер Алексей Мишин, воспитавший целый ряд олимпийских чемпионов и изменивший подходы к фигурному катанию. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».
В зале, который называют лабораторией Мишина, до сих пор работают тренажёры, созданные им самим. Именно он первым понял, что прыжок это не про высоту, а про вращение.
«Прыжок, если ты хочешь с максимальным числом оборотов, должен начинаться прямо при взлёте и заканчиваться перед самым выездом. Поэтому крутиться надо в течение всего полёта», — объясняет он.
Его ученики — Алексей Урманов, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин — становились олимпийскими чемпионами. Именно Урманов первым безукоризненно исполнил четверной тулуп.
В 1969-м Мишин побеждал на чемпионате страны в паре с Тамарой Москвиной. По её словам, он в первую очередь думал именно о партнёрше, чтобы катание приносило эмоции и веселье.
Полвека Алексей Николаевич живёт с Татьяной Мишиной. Главная радость — внуки. К примеру, 6-летняя Катя уже выступает на соревнованиях.
Несмотря на возраст, Мишин ежедневно работает со спортсменами. Впереди — новые программы и, без сомнений, новые победы.
