Алексею Мишину — 85: Как профессор фигурного катания перевернул представление о прыжках на льду

8 марта свой 85-й день рождения отметит легендарный тренер Алексей Мишин, воспитавший целый ряд олимпийских чемпионов и изменивший подходы к фигурному катанию. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

85-й день рождения отмечает легендарный тренер Алексей Мишин. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

В зале, который называют лабораторией Мишина, до сих пор работают тренажёры, созданные им самим. Именно он первым понял, что прыжок это не про высоту, а про вращение.

«Прыжок, если ты хочешь с максимальным числом оборотов, должен начинаться прямо при взлёте и заканчиваться перед самым выездом. Поэтому крутиться надо в течение всего полёта», — объясняет он.

Его ученики — Алексей Урманов, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин — становились олимпийскими чемпионами. Именно Урманов первым безукоризненно исполнил четверной тулуп.

В 1969-м Мишин побеждал на чемпионате страны в паре с Тамарой Москвиной. По её словам, он в первую очередь думал именно о партнёрше, чтобы катание приносило эмоции и веселье.

Полвека Алексей Николаевич живёт с Татьяной Мишиной. Главная радость — внуки. К примеру, 6-летняя Катя уже выступает на соревнованиях.

Несмотря на возраст, Мишин ежедневно работает со спортсменами. Впереди — новые программы и, без сомнений, новые победы.

Ранее прославившийся на Олимпийских играх в Милане российский фигурист Пётр Гуменник обратился к болельщикам со словами благодарности за их пламенную поддержку. Напомним, что по сумме двух выступлений спортсмен набрал 271,21 балла.