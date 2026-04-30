Переворачивал мир вверх ногами: Умер художник Георг Базелиц

Немецкий художник и скульптор Георг Базелиц умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на окружение мастера.

Базелиц считался одним из самых узнаваемых немецких художников второй половины XX века. Широкую известность ему принесла манера изображать фигуры вверх ногами. Этот приём он выработал ещё в 1960-х годах. Так художник стремился показать, что содержание в искусстве важнее привычной формы.

Базелиц также был одним из основателей немецкого неоимпрессионизма. Его работы регулярно выставлялись в крупнейших музеях и продавались на международных аукционах.

Одна из известных картин художника — «Склонившийся пьющий» — была создана в 1982 году. В 2020-м её продали на аукционе Christie’s за 4,6 миллиона фунтов стерлингов.

Настоящее имя художника — Ханс-Георг Керн. Он родился в 1938 году в Дойчбазелице. В 1956 году Базелиц переехал в Восточный Берлин и поступил в Высшую школу изящных искусств, но вскоре был исключён за «политическую незрелость». Позже он

