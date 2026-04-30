Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 14:05

Автор «Экономической летописи России» Кротов умер в 71 год из-за болезни сердца

Обложка © imobook

Обложка © imobook

Российский писатель, публицист и общественный деятель Николай Кротов скончался на 72-м году жизни. По данным семьи, мужчине стало плохо в общественном транспорте. Его пытались реанимировать, однако спасти не удалось. Причиной смерти стало заболевание сердца.

«Его пытались реанимировать, но не помогло. У него было больное сердце»,цитирует слова семьи РИА «Новости».

Кротов ушёл из жизни 27 апреля. Он был известен как автор и исследователь экономической истории России. Церемония прощания с писателем прошла 30 апреля в больнице на реке Яузе. Его кремировали, место захоронения будет определено позже.

За свою карьеру Кротов написал около 100 книг, включая серию «Экономическая летопись России». Также Кротов принимал участие в создании Российско-американского университета и работал в сфере общественно-политических исследований.

Актриса из «Реальных пацанов» Наталья Миронова умерла в 55 лет

Ранее скончался выдающийся математик, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин. Учёный занимал должность профессора и доктора физико-математических наук, а также руководил Научно-вычислительным центром и филиалом МГУ в Сарове.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Утраты
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar