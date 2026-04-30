Автор «Экономической летописи России» Кротов умер в 71 год из-за болезни сердца

Российский писатель, публицист и общественный деятель Николай Кротов скончался на 72-м году жизни. По данным семьи, мужчине стало плохо в общественном транспорте. Его пытались реанимировать, однако спасти не удалось. Причиной смерти стало заболевание сердца.

«Его пытались реанимировать, но не помогло. У него было больное сердце», — цитирует слова семьи РИА «Новости».

Кротов ушёл из жизни 27 апреля. Он был известен как автор и исследователь экономической истории России. Церемония прощания с писателем прошла 30 апреля в больнице на реке Яузе. Его кремировали, место захоронения будет определено позже.

За свою карьеру Кротов написал около 100 книг, включая серию «Экономическая летопись России». Также Кротов принимал участие в создании Российско-американского университета и работал в сфере общественно-политических исследований.

