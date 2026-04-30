30 апреля, 08:47

Актриса из «Реальных пацанов» Наталья Миронова умерла в 55 лет

Обложка © VK / Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина

Заслуженная артистка России Наталья Миронова скончалась на 56-м году жизни. Информацию подтвердили в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. О смерти актрисы сообщили представители театра в социальных сетях, назвав её одной из ключевых фигур коллектива.

В заявлении отмечается, что для труппы её уход стал тяжёлой потерей. По информации семьи, причиной смерти стал отрыв тромба.

Наталья Миронова родилась в Лысьве в 1970 году и окончила Свердловский государственный театральный институт. После окончания учёбы она работала в театрах Брянска, Владимира и Советска, а затем вернулась в родной город. В Лысьвенском театре актриса стала ведущей исполнительницей и сыграла более 50 ролей на сцене. Широкую известность ей принесли роли в телепроектах «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2» и «Лифт уходит по расписанию».

65 лет «играл в куклы»: Не стало Роберта Ляпидевского — легенды Театра Образцова
Ранее скончался выдающийся математик, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин. Учёный занимал должность профессора и доктора физико-математических наук, а также руководил Научно-вычислительным центром и филиалом МГУ в Сарове.

Милена Скрипальщикова
