Ушёл из жизни Владимир Воеводин — математик, член-корреспондент РАН

Скоропостижно скончался Владимир Воеводин — выдающийся математик и член-корреспондент РАН. Об этом сообщили в Национальном центре физики и математики (НЦФМ).

Воеводин был профессором, доктором физико-математических наук, директором Научно-вычислительного центра и филиала МГУ в Сарове. В центре его назвали истинным профессионалом, патриотом, человеком большой души и высоких нравственных ориентиров.

Особо отметили его работу с молодёжью. В последние годы Воеводин посвятил себя подготовке талантливых учёных в филиале МГУ в Сарове. Он лично знал каждого магистра и аспиранта, был погружён в их научные работы и всегда готов был поделиться опытом.

Церемония прощания состоится 2 мая в 11:00 мск в Доме культуры МГУ в Москве.

Ранее в Москве в фитнес-клубе на улице Академика Анохина умер 57-летний профессор НИУ ВШЭ. Ему стало плохо сразу после тренировки, прибывшие медики констатировали смерть. Известно, что погибший длительное время занимался преподавательской деятельностью и в 2005 году получил степень доктора юридических наук. После этого он работал и преподавал в ряде столичных высших учебных заведений.