27 апреля, 16:08

Профессор ВШЭ умер после тренировки в одном из фитнес-клубов Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В одном из фитнес-клубов Москвы на улице Академика Анохина скончался профессор НИУ ВШЭ. Инцидент произошёл 27 апреля, сообщил источник РЕН-ТВ.

57-летнему педагогу стало плохо сразу после занятий спортом. Сотрудники фитнес-клуба обнаружили мужчину и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть.

Известно, что погибший длительное время занимался преподавательской деятельностью и в 2005 году получил степень доктора юридических наук. После этого он работал и преподавал в ряде столичных высших учебных заведений.

Милена Скрипальщикова
