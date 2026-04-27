Впервые в этом сезоне в Турции мужчина скончался от укуса клеща

В турецкой провинции Сивас зарегистрирован первый в сезоне смертельный случай заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща. По данным агентства DHA, погибшему было 21 год.

Сулейман Гюльсюн, занимавшийся животноводством в провинции Токат, обратился за медицинской помощью около десяти дней назад с жалобами на высокую температуру. Первоначально его состояние ухудшилось, после чего пациента перевели в больницу провинции Сивас.

В ходе обследования медики выявили заражение конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая развивается после укуса инфицированных клещей. Несмотря на действия врачей, спасти пациента не удалось — он стал первой жертвой заболевания в текущем сезоне.

Ранее в Омске был зафиксирован тяжёлый случай заболевания клещевым энцефалитом у подростка после укусов двух клещей одновременно. Инцидент произошёл в мае 2025 года, после чего состояние пациента резко ухудшилось и потребовало интенсивной терапии.