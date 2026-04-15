В Омске подросток попал в реанимацию после укуса сразу двух клещей

В Омске подросток оказался в реанимации с диагнозом «клещевой энцефалит» после того, как в мае 2025 года его одновременно укусили два клеща. Болезнь была тяжёлой: пациенту потребовалась искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) и лечение в стационаре. Парня выхаживали с мая по декабрь, а потом перевели на реабилитацию в специализированный медицинский центр.

В большинстве случаев при своевременном визите к врачу серьёзных последствий удаётся избежать. Однако иногда заболевание протекает крайне тяжело — например, при позднем обнаружении клеща, при повторных укусах или если экстренная профилактика не проводилась.

В страховой компании рассказали, что похожий тяжёлый случай также произошёл в Томске. 16-летний школьник после присасывания клеща заразился болезнью Лайма и лечился амбулаторно. В тот же день он снял с себя второго паразита, но повторно обращаться за помощью не стал. Спустя две недели его состояние резко ухудшилось — врачи госпитализировали пациента с менингоэнцефалитом. Подросток впал в кому, врачи были вынуждены подключить его к ИВЛ. В итоге ребёнок смог восстановится и сейчас вернулся к полноценной жизни.

Врачи предупреждают: клещевой энцефалит и болезнь Лайма — одни из самых опасных инфекций, которые переносят клещи. Вирус энцефалита поражает центральную нервную систему, а боррелии могут вызывать осложнения на суставы, сердце и нервную систему. При обнаружении присосавшегося клеща нужно обратиться в травмпункт — там его удалят и назначат профилактику. Снятое насекомое лучше сдать на анализ, чтобы проверить наличие возбудителей инфекций.

Ранее сообщалось, что с начала года клещи покусали более 1,5 тыс. россиян в 64 регионах. Чаще всего в апреле жаловались на Урале, затем в Москве, Центральном и Приволжском округах. Реже — на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе.