Рано начали, поздно закончат: Клещи уже покусали 1,5 тысячи россиян в 64 регионах

С начала года из-за укусов клещей в медицинские лаборатории обратились более полутора тысяч россиян — нападения членистоногих зафиксированы уже в 64 регионах страны. Об этом пишет газета «Известия».

По данным специалистов, наибольшее количество обращений в апреле отмечено на Урале. Второе место занимает Москва, далее следуют Центральный и Приволжский федеральные округа. Меньше всего пострадавших на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе. У некоторых доставленных в лаборатории насекомых обнаружили возбудителей опасных заболеваний, включая боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.

Биолог Дмитрий Сафонов связал взрывной рост численности клещей с погодными условиями. По его словам, снежная зима и раннее потепление привели к тому, что членистоногие проснулись на месяц раньше обычного срока.

Кроме того, из-за изменения климата клещи остаются активными почти весь тёплый сезон — с марта по ноябрь. Раньше пик их активности приходился на 20-е числа мая и конец лета, а сейчас риск быть укушенным существует постоянно, предупредил эксперт. Специалисты призывают жителей регионов, особенно в зонах повышенной опасности, соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков. Напомним, сезон активности клещей обычно длится с апреля по октябрь, но в этом году из-за аномально тёплой весны он начался раньше. Пик, по прогнозам, может быть более интенсивным.

Ранее партия «Новые люди» предложила создать на портале «Госуслуги» интерактивную карту с данными о нападениях клещей по регионам, чтобы повысить осведомлённость граждан. С такой инициативой авторы обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, предложив объединить разрозненную информацию в единый цифровой сервис.