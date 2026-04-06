Осторожно, клещи: В Госдуме захотели добавить на «Госуслуги» карту по статистике укусов

Партия «Новые люди» выступила с инициативой создать на портале «Госуслуги» интерактивную карту, отображающую статистику укусов клещей по регионам. Предложение направлено на повышение информированности граждан. Авторы инициативы обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением объединить разрозненные данные в единый цифровой сервис. Копия письма есть в распоряжении Life.ru.

Сейчас сведения о случаях укусов, опасных территориях и мерах профилактики публикуются на разных ресурсах. Гражданам приходится самостоятельно искать информацию и сопоставлять её из разных источников. Это усложняет оценку рисков, особенно в период активного отдыха на природе.

Предлагается разместить на «Госуслугах» удобную карту, где будут отражаться данные по регионам и, при возможности, по отдельным муниципалитетам. На ней планируется отображать статистику обращений, уровень риска и перечень эндемичных зон. Также сервис может включать краткие рекомендации по защите и инструкции по действиям при укусе. Это позволит пользователям быстрее получать нужные сведения в одном месте.

Инициаторы считают, что такой инструмент поможет гражданам заранее оценивать риски перед поездками, а также принимать решения о вакцинации и обращении за медицинской помощью. В партии подчёркивают, что государственные данные уже собираются, однако их представление требует более удобного и наглядного формата для широкой аудитории.

«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть инициативу о создании на портале «Госуслуги» интерактивной карты статистики укусов клещей и поручить профильным органам исполнительной власти её реализовать», — говорится в письме партии.

Ранее сообщалось, что жителям средней полосы России не угрожает распространение клещей-гигантов рода Hyalomma, которые ранее вызвали обеспокоенность в южных регионах. Специалисты не видят предпосылок для закрепления этих видов в центральной части страны. Устойчивые климатические условия, как уточняется, не позволяют таким клещам приживаться в этом регионе.