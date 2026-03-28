Попова: Гигантские клещи не приживутся в средней полосе России

Россиянам, которые проживают в средней полосе, не грозит встреча с клещами-гигантами рода Hyalomma, напугавшими жителей южных районов страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Наши специалисты говорят, что рисков того, что эти клещи приживутся в средней полосе, нет совсем. Устойчивая температура поставит всё на своё место. Никаких дополнительных прививок в средней полосе делать не нужно», — пояснила Попова.

При этом, по её словам, бдительность всё же терять не стоит. Учитывая тёплую весну, клещи могут представлять опасность. Поэтому следует выходить на прогулки в лес в закрытой одежде, а вечером осматривать себя, детей и домашних питомцев. Кроме того, Попова напомнила, что от тяжёлых последствий укуса клещей хорошо защищает вакцина, поэтому важно вовремя поставить прививку до наступления летнего сезона.

Ранее сообщалось, что на юге России активизировались клещи рода Hyalomma, которых уже прозвали «мутантами». Вместо засадной тактики они перешли к активной охоте. Заметив человека или животное, эти членистоногие пускаются в погоню. В Роспотребнадзоре уже заверили, что такой вид клещей не приживётся в московском регионе, если даже доберётся до него. Изначально такой вид насекомых был свойственен только Африке и Азии, но с потеплением климата место их проживания сместилось севернее — в Россию.