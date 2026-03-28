Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 10:31

Попова: Гигантские клещи не приживутся в средней полосе России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KPixMining

Россиянам, которые проживают в средней полосе, не грозит встреча с клещами-гигантами рода Hyalomma, напугавшими жителей южных районов страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Наши специалисты говорят, что рисков того, что эти клещи приживутся в средней полосе, нет совсем. Устойчивая температура поставит всё на своё место. Никаких дополнительных прививок в средней полосе делать не нужно», — пояснила Попова.

При этом, по её словам, бдительность всё же терять не стоит. Учитывая тёплую весну, клещи могут представлять опасность. Поэтому следует выходить на прогулки в лес в закрытой одежде, а вечером осматривать себя, детей и домашних питомцев. Кроме того, Попова напомнила, что от тяжёлых последствий укуса клещей хорошо защищает вакцина, поэтому важно вовремя поставить прививку до наступления летнего сезона.

Не делайте клеща опаснее: Масло заставляет его «впрыскивать» инфекцию в вас

Ранее сообщалось, что на юге России активизировались клещи рода Hyalomma, которых уже прозвали «мутантами». Вместо засадной тактики они перешли к активной охоте. Заметив человека или животное, эти членистоногие пускаются в погоню. В Роспотребнадзоре уже заверили, что такой вид клещей не приживётся в московском регионе, если даже доберётся до него. Изначально такой вид насекомых был свойственен только Африке и Азии, но с потеплением климата место их проживания сместилось севернее — в Россию.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Анна Попова
  • Роспотребнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar