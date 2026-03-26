26 марта, 13:59

Сталкерящие жертву клещи-мутанты не смогут выжить в Москве

Роспотребнадзор: Преследующие жертву клещи-мутанты не приживутся в Москве

Обложка © Nano Banana AI

Обложка © Nano Banana AI

Клещи-мутанты рода Hyalomma, способные активно преследовать свою жертву, не смогут выжить в условиях столичного региона. Об этом уверено заявил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

«Клещи рода Hyalomma – самые крупные клещи нашей фауны, они обитают на юге нашей страны уже многие сотни лет», — объяснил на пресс-конференции, посвящённой началу сезона активности клещей и мерам профилактики инфекций в 2026 году.

Долгое время они обитают исключительно в южных регионах страны. Их естественная среда — лесостепи, степи, полупустыни, а за рубежом — пустынные зоны.

По словам Алексеева, в Московском регионе, где климат гораздо более влажный, эти мутанты обитать не могут, поэтому вероятность их появления здесь крайне мала.

Клещи-мутанты 2026 в России: чем опасны Hyalomma и где они уже появились
Клещи-мутанты 2026 в России: чем опасны Hyalomma и где они уже появились

Ранее сообщалось, что южные регионы России столкнулись с необычным нашествием — здесь массово активизировались клещи рода Hyalomma, которых уже прозвали «мутантами». Вместо засадной тактики они перешли к активной охоте. Заметив человека или животное, эти членистоногие пускаются в погоню, передвигаясь с высокой скоростью. Распознать агрессоров можно по крупному телу и полосатым, напоминающим зебру, лапкам.

Наталья Афонина
