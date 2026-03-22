Клещи-мутанты 2026 в России: чем опасны Hyalomma и где они уже появились Оглавление Клещи-мутанты 2026 в России: чем опасны Hyalomma и где они уже появились Что за клещи-мутанты появились в России? Мнение биолога Как выглядит клещ-мутант: описание и фото «зебры» Где водятся клещи-мутанты Чем опасен укус клеща Hyalomma: конго-крымская лихорадка Что делать, если укусил клещ: памятка Итак, как же защититься от укуса клеща? В России появились клещи-мутанты Hyalomma. Они бегут за жертвой, переносят Крым-Конго-лихорадку и не боятся репеллентов. Карта регионов, фото «клеща-зебры» и советы по защите — в материале Life.ru. 22 марта, 05:01 В 2026 году в России началось нашествие клещей. Обложка © «Шедеврум»

В России началось нашествие «клещей-мутантов», на юге страны фиксируют агрессивных клещей рода Hyalomma (хиаломма), которые преследуют человека и могут переносить смертельно опасную конго‑крымскую геморрагическую лихорадку. При этом биологи предупреждают, что в 2026 году из‑за аномально холодной и снежной зимы численность клещей будет рекордной во всей средней полосе, включая Подмосковье, хотя клещей-мутантов там пока не находили.

«Численность клещей будет просто огромная. Благодаря успешной зимовке вероятность встретить клеща будет очень высока, потому что образовавшийся толстый слой снега не дал почве промёрзнуть и надёжно защитил их убежища (лесную подстилку) от холода», — рассказывает биолог Дмитрий Сафонов.

Встретить клеща в лесу можно уже сейчас: паразит пробуждается, как только температура воздуха достигает +5 градусов, а такая погода в Подмосковье и других регионах средней полосы держится уже не первую неделю. Первые, самые голодные особи уже выползают из проталин и готовятся к охоте, поэтому сезон клещей‑мутантов 2026 в России открыт задолго до майских праздников.

Что за клещи-мутанты появились в России? Мнение биолога

Клещ Hyalomma. Фото © Wikipedia / Alan R Walker

По словам биологов, под «клещами‑мутантами» в новостях имеют в виду давно известный род Hyalomma (хиаломма), который раньше был типичен для Африки и Азии, а теперь стремительно осваивает юг России. Эти клещи‑гиганты ломают все привычные представления о поведении паразитов: вместо того чтобы часами сидеть на травинке в ожидании жертвы, хиаломма активно преследует жертву, ориентируясь на тепло и запах.

«Клещ чувствует тепло, выползает из лесной подстилки и садится поджидать добычу. Всем уже сейчас необходимо соблюдать меры предосторожности», — напоминает эксперт Дмитрий Сафонов.

Сафонов и другие специалисты объясняют появление хиаломм на юге России сразу несколькими факторами: потеплением климата, миграцией птиц, которые переносят паразитов, и снежными зимами, когда толстый слой снега создаёт «тёплое одеяло» на земле. В 2026 году эти условия сложились почти идеально.

Как выглядит клещ-мутант: описание и фото «зебры»

Клещ Hyalomma (хиаломма), он же «зебра», крупнее привычных лесных клещей: тело вытянуто, лапы длинные и мощные. Самый узнаваемый признак — полосатые лапки: на тёмных конечностях заметны светлые или желтоватые кольца, из‑за которых этих паразитов называют «клещами‑зебрами».

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Обычно тело хиаломмы тёмно‑коричневое или почти чёрное, в контрасте с полосатыми лапками. Эти клещи двигаются быстро — могут буквально бежать и запрыгивать на человека.

Где водятся клещи-мутанты

По словам биолога Дмитрия Сафонова, любимые места Hyalomma (хиаломмы) — сухие, жаркие степи и полупустыни, а не тенистые леса. К 2026 году ареал этих клещей на юге России заметно расширился, и в ряде регионов уже говорят о нашествии «клещей-зебр».

Красная зона (клещ уже встречался): Волгоградская область, Астраханская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Калмыкия, республики Кавказа (Дагестан, Ингушетия и соседние регионы). Здесь Hyalomma (хиаломму) уже фиксируют в степях, на пастбищах и иногда возле дачных массивов.

Зона риска (могут появиться в ближайшее время): Воронежская область, Саратовская область, Крым. Климат в этих регионах становится всё более похожим на южный, а перелётные птицы и сельхозживотные могут переносить клещей на большие расстояния.

Где их пока нет: Москва и Московская область, Санкт‑Петербург и Ленинградская область, большая часть средней полосы и Сибирь. В этих регионах активизируются обычные клещи, но хиаломму там пока не регистрировали.

Чем опасен укус клеща Hyalomma: конго-крымская лихорадка

Главная опасность «клещей‑зебр» — инфекции, которые они переносят; в первую очередь конго‑крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ). По данным ВОЗ, летальность при КГЛ достигает 10–40% — в зависимости от вспышки и уровня медицинской помощи.

Инкубационный период после укуса обычно занимает от нескольких дней до двух недель. Болезнь часто начинается как сильная вирусная инфекция: внезапная температура до 39–41 градусов, озноб, резкая слабость, боль в мышцах и суставах, головная боль, ломота в пояснице. Позже могут появляться тошнота, рвота, боли в животе, покраснение лица и глаз, светобоязнь. На тяжёлой стадии присоединяется геморрагический синдром: синяки и точечные кровоизлияния на коже, кровотечения из носа и дёсен, возможны внутренние кровотечения.

После укуса клеща начинается сильная вирусная инфекция. Фото © Wikipedia / Dr. B.E. Henderson

Если вы получили укус клеща в регионе красной зоны и в течение двух недель после этого поднялась температура или появилось сильное недомогание, нужно срочно обратиться к врачу и обязательно указать, что укус был в зоне, где водится Hyalomma (хиаломма).

Кроме того, гигантские клещи переносят болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, — бактериальную инфекцию, которая может годами поражать суставы, нервную систему, сердце и другие органы. Характерный ранний симптом — мигрирующая эритема: на месте укуса появляется красное пятно в виде кольца или «мишени», центр которого со временем бледнеет, а край продолжает расширяться.

Помимо пятна, на первом этапе часто отмечаются слабость, повышенная температура, головная боль, ломота в мышцах, ощущение «простуды». Если болезнь не лечить, через недели и месяцы боррелии могут «осесть» в суставах, нервной системе, сердце: появляются боли и отёки суставов, нарушения чувствительности, лицевые параличи, проблемы с памятью.

Что делать, если укусил клещ: памятка

Почему клещ безошибочно находит жертву? Всё дело в органе Галлера — специальном рецепторе, который заменяет этому паукообразному нос. Клеща манит углекислый газ, который мы выдыхаем, а также запах пота и тепло животного.

Наибольшая вероятность встречи с кровососом — во влажных тенистых местах. Их привлекают берега ручьёв, рек, овраги и густой подлесок.

«Клещи стекаются на устойчивый запах людей и животных. Почуяв добычу, они выбираются из жилищ и направляются к тропинкам. В зарослях рядом с такими местами их больше всего», — предупреждает Дмитрий Сафонов.

Итак, как же защититься от укуса клеща?

Одежда: длинные брюки, заправленные в носки, закрытая обувь, рубашка или куртка с длинным рукавом, головной убор; детям лучше выбирать светлую одежду, на которой клеща легко заметить.

Перед походом в лес заправляйте брюки в носки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rck_953

Репелленты и акарициды: использовать средства с пометкой «от клещей», наносить их на одежду, а не только на кожу, обновлять защиту каждые несколько часов.

Маршрут: в красных регионах избегать высокой сухой травы, пастбищ, обочин полевых дорог, мест, где пасутся коровы, овцы и лошади — там клещей больше всего.

Проверка после прогулки: дома внимательно осматривать всё тело, зоны под коленями, пах, подмышки, шею и кожу головы; отдельно проверять детей и животных. На даче в южных регионах важно косить траву, убирать сухие кусты и делать зоны отдыха с настилом или плиткой.

В случае если вы нашли клеща на теле, нужно как можно скорее обратиться в травмпункт или другое медучреждение, чтобы его удалили и отправили на анализ.

В ближайшие две недели нужно следить за самочувствием: при повышении температуры, ломоте, слабости, появлении сыпи, синяков или кровотечений нужно срочно обратиться к врачу и сказать про укус и регион, где это произошло. Самостоятельно начинать пить антибиотики или противовирусные препараты нельзя — схемы лечения клещевых инфекций сильно отличаются.

Авторы Анна Розанова