Репелленты — не панацея: В Госдуме рассказали, почему без прививки от клещей теперь никуда

Рост активности клещей в 2026 году заставил власти вновь напомнить о необходимости вакцинации от энцефалита. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

В текущем сезоне фиксируется заметное увеличение числа клещей по сравнению с прошлым годом. Медицинские службы по всей стране уже отмечают рост обращений после укусов, что вызывает дополнительные риски для населения. Парламентарий призвал россиян заранее позаботиться о защите — особенно тем, кто планирует поездки на дачи, прогулки на природе или походы в лес.

Вакцинация — это самый надёжный способ защитить себя от серьёзного вирусного заболевания, которое может привести к длительной болезни и тяжёлым последствиям для здоровья. Сделать прививку от клещевого энцефалита можно в любой поликлинике по месту жительства: достаточно обратиться в регистратуру и записаться на приём к врачу или в прививочный кабинет. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Кроме того, отметил парламентарий, в ряде регионов работают специальные центры, где доступен полный цикл иммунизации, включая ревакцинацию. Для удобства граждан в некоторых субъектах также открывают временные пункты в парках и на дачных территориях. Дополнительно рекомендуется использовать защитные средства — наносить репелленты, выбирать закрытую одежду и осматривать тело после пребывания на природе.

«Игнорировать угрозу клещей нельзя, вопрос не только личной безопасности, но и здоровья всей семьи. Государство уже создаёт инструменты для информирования граждан, но личная ответственность и своевременные меры остаются ключевыми. Призываю всех использовать эти возможности и позаботиться о себе заранее», — заключил Хамитов.

Ранее сообщалось, что в России фиксируются лишь отдельные случаи заражения дирофиляриозом. При этом уровень заболеваемости остаётся в пределах средних многолетних показателей. Переносчиками заболевания выступают комары, а источником инфекции служат домашние и дикие животные, чаще всего собаки.