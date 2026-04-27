Шторм на Волге унёс жизнь топ-менеджера «Яндекса» и трёх его друзей, тело одного ещё ищут
Топ-менеджер «Яндекса» Лойтер и три его друга погибли во время рыбалки на Волге
Обложка © YouTube / nadmitov
В Волгоградской области погиб во время рыбалки топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Он был в компании с приятелями, среди которых также находился известный местный застройщик Александр Назаров. Тело последнего не найдено, поиски продолжаются. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
«24 апреля 2026 года в 2 км от хутора Громки, ниже по течению реки Волги, были обнаружены тела трёх мужчин, которые в 9 часов утра, возвращаясь с рыбалки, перестали выходить на связь», — уточнили ранее в МВД по региону.
По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело. Всего рыбаков было четверо. Поиски ещё одного (Назарова) ведутся. О причинах смерти информации нет.
Как уже писал Life.ru, четыре рабака отплыли от пристани Светлого Яра в Волгоградской области. По предварительной информации, их лодка затонула из-за сильного шторма. 25 апреля стало известно, что трёх пропавших под Волгоградом рыбаков нашли погибшими.
