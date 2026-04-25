Трёх пропавших под Волгоградом рыбаков нашли погибшими

В Волгоградской области обнаружены тела троих рыбаков, которые пропали в пятницу в Светлоярском районе. Четвёртый пока не найден, поисковые работы продолжаются.

По данным ГУ МВД по региону, четверо рыбаков отправились на лодке и пропали 24 апреля. Тело одного из них, 61-летнего Игоря П., было найдено неподалеку от места рыбалки. В ходе поисков были извлечены тела ещё двух мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.