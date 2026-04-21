Экс-следователь рассказал, где наверняка есть следы пропавшего в Кузбассе Героя России

В автомобиле, в который сел пропавший в Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов, с высокой вероятностью могут сохраниться его биологические следы. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший следователь СК РФ Василий Козлов. По его словам, такие улики обнаруживаются даже спустя длительное время.

«В автомобиле будут иметься в обязательном случае и порядке биологические следы Алексея. Это потожировые следы, также отпечатки пальцев и ладоней рук Алексея», — указал специалист.

По его словам, речь идёт не только об отпечатках, но и о других следах, включая возможные следы крови. Он добавил, что подобные материалы могут сохраняться десятилетиями. Благодаря этому специалисты проводят генетические экспертизы и устанавливают ДНК-профили даже спустя годы после происшествия.