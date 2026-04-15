Жена подбившего 15 танков ВСУ Героя России не получала требований о выкупе мужа
Ветеран СВО и Герой России Алексей Асылханов. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев
Супруга ветерана специальной военной операции и Героя России Алексея Асылханова опровергла версию о том, что её муж был похищен. Валерия заявила, что ей никто не слал требований о выкупе за его освобождение.
«Нет, вообще нет», — ответила Валерия на вопрос ТАСС о предложениях с выкупом.
По словам женщины, у Алексея никогда не было врагов, никто ему не угрожал. С коллегами и друзьями у него всегда складывались ровные, доброжелательные отношения. Поэтому новость об его исчезновении стала для всех полной неожиданностью.
Напомним, что в городе Югра Кемеровской области с 3 апреля разыскивают 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. За заслуги на СВО в декабре 2024 года его наградили Золотой Звездой Героя, а после ранения он вернулся в Кузбасс преподавать в техникуме. Жена пропавшего сообщила, что раньше муж никогда не исчезал и не имел вредных привычек. В тот день он находился в приподнятом расположении духа, но повёл себя необычно. Асылханов сказал супруге, что идёт на работу, хотя в колледже к тому моменту занятия уже закончились.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.