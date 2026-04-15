Жена подбившего 15 танков ВСУ Героя России не получала требований о выкупе мужа

Супруга ветерана специальной военной операции и Героя России Алексея Асылханова опровергла версию о том, что её муж был похищен. Валерия заявила, что ей никто не слал требований о выкупе за его освобождение.

«Нет, вообще нет», — ответила Валерия на вопрос ТАСС о предложениях с выкупом.

По словам женщины, у Алексея никогда не было врагов, никто ему не угрожал. С коллегами и друзьями у него всегда складывались ровные, доброжелательные отношения. Поэтому новость об его исчезновении стала для всех полной неожиданностью.