В Кузбассе вторые сутки ищут пропавшего Героя России Алексея Асылханова

В городе Юрга вторые сутки продолжаются поиски 23-летнего Алексея Асылханова, отмеченного звездой Героя России. Мужчина покинул жильё днем 3 апреля и перестал выходить на связь. Супруга Валерия сначала пыталась отыскать возлюбленного самостоятельно, распространив информацию в социальных сетях, но откликов пока не поступило.

«3 апреля он ушел из дома примерно в 16.00. Сказал, что поехал на работу. Обычно он ездит на своей машине, но в тот момент она сломалась, как он мне сказал, и он отправился без неё», — поделилась Валерия в беседе с kp.ru. Позже очевидцы сообщили, что за мужчиной подъехал автомобиль, в который он сел после приветствия с водителем.

В местном техникуме агротехнологий и сервиса, где числится пропавший, его в тот день не видели. По словам жены, преподаватели учебного заведения подтвердили, что Алексея там не было. Странным кажется и время поездки: обычно он трудился в первой половине дня, с 8 до 12 часов.

Правоохранительные органы официально подтвердили факт исчезновения. Сотрудники межмуниципального отдела МВД «Юргинский» ведут активные мероприятия по установлению местонахождения горожанина.

Алексей попал на камеры видеонаблюдения. Фото © Полиция Кузбасса

Приметы разыскиваемого: возраст 20-25 лет, рост 175 сантиметров, темноволосый, кареглазый. Особая примета — протез правой ноги. В день исчезновения был одет во все черное: куртку с капюшоном, штаны и кроссовки с белыми полосками, на голове — темная кепка. С собой у него были кожаная сумка и пакет.

Жителей, обладающих любой информацией о судьбе Асылханова, просят связаться с полицией по номерам в Юрге: 8-(38451)-6‒66‒21 или 02 (102 с мобильного).

