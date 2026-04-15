«Супруга могла не знать»: Криминалист выдвинул версию о побеге подбившего 15 танков ВСУ Героя России
Криминалист допустил, что исчезнувший Герой России мог скрыться из-за долгов
Обложка © ako.ru
Ветеран СВО и Герой России Алексей Асылханов, пропавший при загадочных обстоятельствах в Юрге Кемеровской области, мог специально скрыться по известным только ему причинам. Эту версию выдвинул криминалист Михаил Игнатов. Он допустил, что у военного была «теневая сторона жизни», о которой могла не знать даже супруга.
«В этой истории одной из основных версий может быть его собственное решение скрыться от кого-то. Вполне возможно, что и супруга могла не знать, какие у него были договорные обязательства. Может, он кому-то дал в долг крупную сумму или задолжал сам, могли возникнуть проблемы по другим поводам, могли поступать какие-то угрозы», — пояснил криминалист АиФ.
По его словам, нельзя сбрасывать со счетов ни одну из версий, однако приоритетной, по мнению Игнатова, является добровольный уход Асылханова ото всех. Криминалист надеется, что ветерана СВО всё-таки найдут живым и здоровым.
Напомним, 23-летний Герой России Алексей Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрга. Во время участия в СВО он уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и множество живой силы, награждён Золотой Звездой Героя в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме. Супруга рассказала, что муж не имел пагубных привычек и не пропадал ранее. В день исчезновения Асылханов был в хорошем настроении, но повёл себя необычно: заявил жене, что уходит на работу, хотя занятий в колледже уже не было.
