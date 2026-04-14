Подбившего 15 танков ВСУ Героя России увезли на машине — номер пробить не смогли

Пропавший в Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов перед исчезновением сел в автомобиль, который зафиксировали камеры наблюдения. При этом установить марку и номер машины пока не удалось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его супругу.

«Мне так сказали [сотрудники органов], что он сел в машину и всё, а марку, номер не удалось узнать», — сказала женщина.

По словам жены, видеозаписи подтверждают момент, когда мужчина садится в транспортное средство, однако дальнейший его маршрут остаётся неизвестным. Она также отметила, что версия с потерей памяти выглядит маловероятной. Поиски продолжаются, обстоятельства исчезновения выясняются.

Асылханов принимал участие в специальной военной операции с 2022 года. В 2024 году Владимир Путин вручил ему звание Героя России. На тот момент военнослужащий, по официальным данным, участвовал в уничтожении 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что 23-летний военнослужащий Алексей Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрга, после того как вышел из дома и не вернулся. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». К поискам подключились волонтёры отряда «ЛизаАлерт».